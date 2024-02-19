Tarihi taş bina için bakanlık onay verdi; Edirne'nin tek kent müzesi oldu EDİRNE'ninKeşan ilçesinde Çanakkale Savaşı yıllarında 'cephe gerisi hastanesi' olarak kullanılan ve restorasyon çalışmaları ile eski görünümüne kavuşturulan tarihi taş binanın müzeye çevrilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvuru sonuçlandı. 'Keşan Kent Müzesi' olarak hizmet verecek tarihi bina, aynı zamanda Edirne'nin tek kent müzesi oldu. Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde bulunan, 1914 yılında inşa edilen, Çanakkale Savaşı'nda 'cephe gerisi hastanesi' olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği, daha sonraki yıllarda da Kızılay ve memleket hastanesi olarak hizmet veren bina, Keşan Belediyesi'nce restore edildi. 1,5 yıl süren çalışmaların ardından eski görünümüne kavuşan binanın 'Kent Müzesi' olması için geçen ay Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Çevre düzenlemesi ile iç mekan teşhir tanzim uygulaması süren bina için yapılan 'müze' başvurusu kabul edildi. Müzenin resmi açılışı, 18 Mart 2024'te Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde yapılacak. 'ARTIK RESMİ BİR MÜZE OLDUK' Keşan Kent Müzesi Koordinatörü arkeolog Aslı Avcı, projeye 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile başlattıklarını belirterek, "Şu anda artık son düzlükteyiz diyebiliriz. Şu an teşhir, tanzim ve çevre düzenlemesi projemiz devam ediyor. 18 Mart'ta, binamızın da manevi olarak bağlı olduğu bir tarihte müzemizi hizmete açacağız. 4 yıldır Keşan Kent Müzesi olarak birçok etkinlik ve duyuru yaptık. Burada çalışmalar gerçekleştirdik. Artık resmi bir müze olduk. Ocak ayında yaptığımız başvurumuza Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2 hafta gibi çok kısa sürede makam onayıyla geri döndü. Keşan Belediyesi'ne bağlı Özel Keşan Kent Müzesi olarak hizmet vermeye başladık. Artık bizde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı özel bir müzeyiz. Bundan sonra bir envanter defterimiz olacak. Edirne Müzesi, bizi her sene denetleyecek. Diğer müzelerde olduğu gibi bizler de artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerini içine girmiş olacağız" dedi. 'ALT VE ÜST KAT 2 AYRI MÜZE OLDU' Tarihi binanın hem bodrum hem de zemin katında ciddi bir müze anlatımı tasarladıklarını ifade eden Avcı, "Şöyle düşünüyoruz, alt ve üst kat 2 ayrı müze oldu. Tek müze tasarladık ama 2 müze çıkardık gibi düşünülebilir. Bizi alt katta unutulmaya yüz tutmuş sanatlar ve zanaatların olduğu küçük bir çarşı karşılayacak. Üst katta Keşan'ın bir tarih çizelgesi olacak, burada kronolojik bir takvim olacak. Neler olmuş, neler bitmiş anlatılacak. Basın tarihi, eğitim tarihi, gelenek ve görenekler, mutfak kültürü, göç tarihini göreceksiniz. Çanakkale Cephesi odamız olacak. Keşan'ın Çanakkale Savaşları ile bağını, binanın bağını orada yaşatacağız, orada tanıklık edeceksiniz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:40 facebook

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