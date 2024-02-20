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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı

        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 Bulgaristan vatandaşından 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 20.02.2024 - 09:14
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 Bulgaristan vatandaşından 2'si tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu sevkiyatı olacağı istihbaratı aldı.

        Ekipler, İstanbul'dan kente gelen otobüsü otoban gişelerinde durdurdu.

        Şüpheliler İvonova D, Stevka K. ve Eveni B'nin üst aramasında, 1 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Stevka K. ve Eveni B. "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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