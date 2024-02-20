Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı

Zanlılardan Stevka K. ve Eveni B. "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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