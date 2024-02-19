TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi EDİRNE'deKapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR'da yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş toplam 20 kilo 117 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir TIR'da dedektör köpeği ile arama yaptı. TIR'ın yakıt deposuna 33 paket içerisinde gizlenmiş halde 16 kilo 650 gram uyuşturucu hammaddesi, 3 kilo 450 gram kokain ve 17 gram skunk olmak üzere toplam 20 kilo 117 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı. 38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Öte yandan Edirne genelinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-19 Şubat 2024 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, 17 kilo 560 gram skunk, 34 kilo 88 gram esrar, 174 kilo 621 gram kokain, 1 kilo 230 gram eroin, 6 kilo 314 gram metamfetamin, 215 gram bonzai, 15 kilo 691 gram bonzai ham maddesi, 111 uyuşturucu hap, toz haline getirilmiş 10 gram ecstasy ve 11 bin 181 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlar ile 243 olaya müdahale edilirken, 297 kişiye işlem yapıldığı ve 38 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 17:22 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:25 facebook

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