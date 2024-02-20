Edirne'de asayiş
Edirne'de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edirne'de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'in Karaincirli köyünde asayiş uygulaması yaptı.
Uygulama sırasında bir şüphelinin üzerinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
- Uyuşturucu ele geçirildi
Keşan'da bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Z.G'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Uyuşturucuyla yakalandı
Keşan'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Hasır Sokak'ta durumundan şüphelendiği T.G'yi durdurdu.
Üst aramasında 3,65 gram kannabinoid ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.