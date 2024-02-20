TBF 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası Edirne'de başladı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda başladı.
Şampiyonada Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Kırklareli'nden birer takım mücadele ediyor.
Takımlar, 3 gün boyunca rakiplerini yenerek şampiyonayı en üst sırada tamamlamaya çalışacak.
Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, şampiyonaya katılan takımlara başarı diledi.
Şampiyona 22 Şubat Perşembe günü sona erecek.
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