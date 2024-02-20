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        Edirne'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı tutuklandı

        Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:46 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:46
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        Edirne'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı tutuklandı
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        Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı.

        İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, S.Ö. ve araç sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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