CHP Grup Başkanvekili Günaydın, partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parti olarak seçime kadar tüm enerji ve bilinçlerini Anadolu topraklarına aktaracaklarını söyledi.

CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret eden Günaydın, düzenlediği basın toplantısında seçim sürecinin hızla ilerlediğini ifade etti.

Günaydın, CHP'nin seçimlere hazır olduğunu ve tüm partililerin seçimde başarı elde etmek için çaba sarf edeceğini dile getirdi.

Yerel seçimlerin şehirlerin ve Türkiye'nin geleceği açısından önem arz ettiğini aktaran Günaydın, "40 gün boyunca enerjimizi ve bilincimizi Anadolu'nun topraklarına aktaracağız. Yurttaşlarımızla beraber yalnızca belediyelerimizi değil, yalnızca partinin bayrağını değil, Cumhuriyet'i de ayaklarının üzerine dikmek için üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getireceğiz." dedi.

Bir gazetecinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) İstanbul'da aday göstermesini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Günaydın, şunları söyledi:

"İstanbul'da İmamoğlu'nun karşısında Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum var. Bu ikisinden başka birisinin seçimi kazanması mümkün mü? Mümkün değil. Oylar itibariyle böyle. Peki karşısında dizilenler kimden oy almaya ve kime kaybettirmeye çalışıyorlar. 'Memleket Partisinden, Zafer Partisinden, İYİ Partiden DEM'ine bağımsızına kadar bunların tamamı Ekrem İmamoğlu seçim kaybetsin' diye gayret veriyorlar. Peki bu tablonun oluşması olağan mı? Hayatın olağan akışına uygun mu? Yoksa burada mimari bir tasarım mı var?

Dolayısıyla (DEM Parti'nin aday listesi) 17.00'de teslim etmişler, etmemişler o bizim sorunumuz değil. Ortaya çıkan tablo ne? Karşımızdaki bu bütün, İmamoğlu'na seçim kaybettirmek için hep birlikte gayret ediyorlar. Biz de 31 Mart günü İstanbul'da İmamoğlu'nun zaferini hep beraber kutladığımız zaman yurttaşın İstanbul'da, İstanbul ittifakını nasıl kurduğunu göreceğiz ve bu mimari tasarımın farkına vardığını göreceğiz."

Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman ve CHP Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Ciravoğlu katıldı.