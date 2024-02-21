Edirne Valisi Sezer, ceviz üretim tesisini inceledi

Ziyarette, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve TRAKYAKA Edirne Koordinatörü Bahar Manav Toprak yer aldı.

Tesisin sahibi Ahmet Emin Yazıcıoğlu 3 bin dönümlük üretim alanıyla ilgili bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Uzunköprü'nün Kırcasalih beldesindeki Avrupa Tarım Ceviz Bahçesi üretim tesisindeki Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından tesisi gezdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.