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        Edirne'den kısa kısa

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:15 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:19
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        Edirne'den kısa kısa
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerini sürdürüyor.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Turkcell Global Bilgi Edirne Lokasyon Müdürü Harun Eren ve personeli ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Talep ve önerileri dinleyen İba, projelerini anlattı.

        Kentte, rehberlik ve müşteri hizmetleri veren bir firmayı da ziyaret eden İba, moladaki personelle sohbet etti.

        Katma değer sağlayan işletme ve çalışanlarının fikirlerine önem verdiklerini belirten İba, ziyaretlere devam edeceğini kaydetti.

        - MHP belediye ve il genel meclisi adaylarını tanıttı

        MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, partisinin belediye ve il genel meclisi adaylarını tanıttı.

        Tokluoğlu, partide düzenlenen toplantıda, yerel seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

        Yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını belirten Tokluoğlu, "Edirne'ye hizmet etmek için adaylarımızla beraber 31 Mart akşamına kadar mücadelemize devam edeceğiz. Edirne'deki seçim havası güzel, vatandaşlar Cumhur İttifakı'nı işaret ediyor. Biz inanıyoruz ki Cumhur İttifakı ile Edirne beklediği belediyeciliğe kavuşacak." dedi.

        Tokluoğlu, ilçelerde de seçim çalışmalarını aynı hızla yürüttüklerini kaydetti.

        Konuşmanın ardından Tokluoğlu, belediye ve il genel meclisi adaylarını tanıttı.

        - Karakütük, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Saadet Partisi İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Karakütük, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde talepleri dinleyip projelerini anlatıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakütük, işe alımlarda liyakate dikkat edeceklerini belirtti.

        İşi ehline vereceklerini aktaran Karakütük, "İşe alımlarda yetkinlik ve liyakat dışında hiçbir kriteri dikkate almayacağız. Kamu hizmetlerinden vatandaşlarımızın nitelikli ve adil bir şekilde yararlanması ancak işin ehline verilip liyakate dayalı bir yapının oluşmasıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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