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        TÜ Rektörü Tabakoğlu Bulgaristan'da Uluslararası Tarımsal Gıda Fuarı'na katıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakanı Kiril Vatev'in daveti Filibe'de Uluslararası Tarımsal Gıda Fuarı'nın açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:04
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        TÜ Rektörü Tabakoğlu Bulgaristan'da Uluslararası Tarımsal Gıda Fuarı'na katıldı
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakanı Kiril Vatev'in daveti Filibe'de Uluslararası Tarımsal Gıda Fuarı'nın açılışına katıldı.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre, 21 ülkeden yaklaşık 600 şirket katıldığı fuarın açılışı geleneksel halk oyunları gösterisiyle başladı.

        Daha sonra katılımcılar stantları gezdi.

        TÜ standını da gezen Bakan Vatev'e Rektör Tabakoğlu hediye takdim etti.

        Konferans salonunda devam eden programda, Tabakoğlu ve TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya bir konuşma yaptı.

        Kaya, "Tarımda Türkiye-Bulgaristan İşbirliği" konulu sunumunda Trakya Üniversitesi, Teknopark, Balkanların tarımsal potansiyeli ve Bulgaristan ile yapılacak işbirliğinin Balkanlara sağlayacağı avantajlar üzerinde durdu.

        Fuara, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Kosova Cumhuriyeti Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Faton Peci, Ulusal Meteoroloji Merkezi Genel Müdürü Dr. Abdullah Al Mandus, Bölge Valisi Ilia Zyumbyulev, Bulgaristan Milletvekili Rosen Kosturkov, Gıda Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Prof. Galin Ivanov, Tarım Akademisi Başkanı Prof. Violeta Bozhanova, IALV İcra Direktörü Krasimir Koev, akademisyenler, çiftçiler ve ziyaretçiler katıldı.

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