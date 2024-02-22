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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütlerine mensup 8 zanlı yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve MKP üyesi 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:19
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütlerine mensup 8 zanlı yakalandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve MKP üyesi 8 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu sınırda gözaltına alındı.

        Zanlılardan 7'sinin FETÖ, birinin terör örgütü MKP üyesi olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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