Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütlerine mensup 8 zanlı yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve MKP üyesi 8 kişi yakalandı.
Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve MKP üyesi 8 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu sınırda gözaltına alındı.
Zanlılardan 7'sinin FETÖ, birinin terör örgütü MKP üyesi olduğu belirlendi.
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