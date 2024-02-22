Yunanistan'a kaçmak isteyen 8 terör şüphelisi yakalandı

EDİRNE'deson 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 7'si FETÖ/PDY, 1’i MKP silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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