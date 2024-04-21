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        Edirne ve Tekirdağ'da buğday üreticilerine "pas hastalığı" uyarısı

        Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne ve Tekirdağ'da sıcak hava ve nem nedeniyle bazı buğday tarlalarında pas hastalığı görülmeye başlandı, üreticilere hastalıkla mücadele konusunda uyarılar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:52
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        Edirne ve Tekirdağ'da buğday üreticilerine "pas hastalığı" uyarısı
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        Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne ve Tekirdağ'da sıcak hava ve nem nedeniyle bazı buğday tarlalarında pas hastalığı görülmeye başlandı, üreticilere hastalıkla mücadele konusunda uyarılar yapıldı.

        AA muhabirine bilgi veren Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, üreticilere, verim kaybına neden olan pas hastalığına karşı önleyici ilaç kullanmalarını önerdi.

        Üreticilerin tarlalarını sık sık kontrol ederek, ziraat odalarıyla Tarım ve Orman Müdürlüklerinin uyarılarını dikkate almaları gerektiğini vurgulayan Kaya, hastalığın sıcak ve nemli ortamda ortaya çıktığını anlattı.

        Kaya, şunları kaydetti:

        "Buğdayda tam başaklanma dönemine girmek üzereyiz. Bölgemizde yağışlı bir dönemdeyiz ve yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu anlamda pas hastalığına karşı koruyucu bir ilaçlama yapılması gerekiyor. Pas hastalığı bulaşmadan tarlalar ilaçlanmalı. Bu ilaçlamayla bitki 20-25 gün korumaya alınmalı. Verimi en önemli şekilde etkileyen bayrak yaprağının çıktığı dönemdeyiz. Bu yaprakları dane doldurma dönemine kadar ne kadar sağlıklı muhafaza edersek o kadar yüksek verim alacağız."

        Edirne Ziraat Odası da üreticilere, hastalığa karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

        Odadan yapılan açıklamada, "İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır." denildi.

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da pas hastalığının verim ve kaliteyi olumsuz etkilediğini belirtti.

        Şarköy, Malkara ve Muratlı ilçelerinde bazı tarlalarda pas hastalığının görüldüğünü dile getiren Öcal, "Tekirdağ genelinde çiftçilerimizin hububat ekili parsellerini dolaşarak pas hastalığını gözlemlemeleri ve hastalık durumuna göre uygun bitki koruma ürünlerini kullanmaları büyük önem arz etmektedir. Üreticilerimiz gerektiğinde sahada hastalık ve zararlı tarama faaliyetlerinde ekiplerimizden destek alabilirler."diye konuştu.

        Üreticilerin hastalıklara karşı bilgilendirildiğini söyleyen Öcal, üreticilere mahsulü hastalıktan korumaları için sık ekimden kaçınmaları, yabancı otla mücadele etmeleri ve hastalıklara dayanıklı çeşitler tercih etmeleri önerisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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