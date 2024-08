Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu devam ediyor

Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor.

Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler işlemlerinin tamamlanmasını ise hüzünle bekliyor.

Pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkenin yolunu tutuyor.

- Gözyaşlarını tutamadı

Samsun'dan Almanya'ya giden Alaattin Memiş, AA muhabirine, tatilin güzel geçtiğini, kısa olmasına rağmen yakınlarıyla özlem giderdiğini söyledi.

- "Türkiye'de her şey güzel"

Ankara'dan Fransa'ya dönen Soner Sevindik ise hüzünlü şekilde vatandan ayrıldıklarını söyledi.

Tatilin güzel geçtiğini anlatan Sevindik, "Türkiye'de her şey güzel. Türkiye'ye girmek bile yeterli oluyor. Her zaman her şey bütçe ile ölçülmüyor. Vatan sevdalısı olmak başka bir şey. Bir Türk arabasını yurt dışında gördüğümüz zaman ayrı bir gururlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevindik, emekli olduktan sonra ise Türkiye'ye kesin dönüş yapacağını kaydetti.