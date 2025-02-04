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        Edirne İl Genel Meclisinden "AFAD Gönüllüsü" olunması çağrısı

        Edirne İl Genel Meclisi "AFAD Gönüllüsü" olunması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:23 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:26
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        Edirne İl Genel Meclisinden "AFAD Gönüllüsü" olunması çağrısı
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        Edirne İl Genel Meclisi "AFAD Gönüllüsü" olunması çağrısında bulundu.

        Meclis toplantısı, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında Özel İdare Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, AFAD'ın gönüllülük sistemine ilişkin bir sunum yaptı.

        Kentte 6 bin 291 kişinin Temel AFAD Gönüllüsü, 413 kişinin ise Destek AFAD Gönüllüsü olduğunu belirten Posta, afetlere karşı daha fazla vatandaşın AFAD Gönüllüsü olmasının gerektiğini dile getirdi.

        Gegeoğlu da dünyanın birçok yerinde afet yaşandığını söyledi.

        Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirten Gegeoğlu, şunları kaydetti:

        "Afetlerde soğukkanlılık ve bilinçli olmak hayat kurtarıyor. En son yaşadığımız acı olayda da (Kartalkaya'daki otel yangını) gördünüz birçok insan kurtulabilecekken maalesef camdan atladı ya da depremde de ne yapacağımızı bilmediğimiz için birçok canımızı kaybettik.

        "Kent merkezlerinde AFAD Gönüllülük eğitimleri yapılıyor. İlçeler ve köyler de bu eğitimlere dahil edilmeli, vatandaşlarımız bu eğitimlere katılmalıdır. En önemlisi afetlere karşı ilkokul seviyesinde çocuklarımıza kendisini nasıl koruması gerektiğini anlatmalıyız. Afetlere karşı eğitimin ilkokul seviyesinde başlamasında fayda var. Bizde İl Genel Meclisi üyeleri olarak farkındalığa katkı sağlamak amacıyla AFAD Gönüllüsü olmak için eğitim alacağız."

        Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonu Başkanı Tunay Aslan da sunumunda yangınlara karşı köylerdeki su tankerlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

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        Galeri

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