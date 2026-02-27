Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Edirne'de iftar programında konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye’yi eski Türkiye olmaktan kurtardık. Bugün Türkiye, kendi töresine, örfüne, kültürüne, inancına dört elle sarılan, her imtihandan güçlenerek çıkan bir ülkedir." dedi.



Kurum, AK Parti Edirne İl Teşkilatınca bir restoranda düzenlenen "Serhat Şehir Edirne" İftar Programı'nda katılımcıları selamlayarak ramazan ayını tebrik etti.



Edirne'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurum, ramazanın birlik ve beraberliği pekiştiren bir ay olduğunu söyledi.



Ramazanın vefa ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Kurum, Balkanlar ve Trakya coğrafyasının vefa kültürüne dikkati çekti.



Şehit ailelerine ve Balkan kökenli vatandaşlara değinen Kurum, şöyle konuştu:



"Biz şehitlerimizi unutmuyoruz, unutamayız. Çünkü biz Selanik'ten Anadolu'ya göçe zorlandığında evden çıkarken kapının önündeki toprağı bir mendile saran, 'Bu toprak evladımın beşiğinin altındaydı' diyen vatanperver annelerin evlatlarıyız. Manastır'da akşam sofrasındayken 'Yarın sabah yola çıkılacak' haberini alan ama başını dik tutarak 'Bir gün mutlaka döneceğiz' diyen ninelerin çocuklarıyız."



Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasına işaret eden Kurum, Selimiye Camisi ve çevresinde yürütülen çalışmaların bu mirasa sahip çıkma anlayışının bir göstergesi olduğunu belirtti.



Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda önemli dönüşümler yaşadığını ifade eden Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük projelerin hayata geçirildiğini vurguladı.



Kurum, "Türkiye’yi eski Türkiye olmaktan kurtardık. Bugün Türkiye, kendi töresine, örfüne, kültürüne, inancına dört elle sarılan, her imtihandan güçlenerek çıkan bir ülkedir. Türkiye, asrın felaketiyle sarsılsa da yıkılmayan, yarım milyon yuvayı milletine teslim eden bir ülkedir." ifadelerini kullandı.



Edirne'ye yapılan yatırımlara da değinen Kurum, son 25 yılda kente 43 milyar liralık yatırım yapıldığını, yatırımların sürdüğünü söyledi.



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da katılımcıları selamladı.



Programda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Aksal, Edirne teşkilatıyla bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.



Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Edirne’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Edirne teşkilatını selamlayan Müezzinoğlu, kentin heyecanını ve dinamizmini koruduğunu belirtti.



AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da konuşmasında ramazan ayını tebrik ederek iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



İftar programına Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

