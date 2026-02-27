Bakan Kurum, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selimiye Camisi'ne ziyarette bulundu.





Kurum, TOKİ Kura Çekimi Töreni dolayısıyla geldiği kentte, cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldı.



Bakan Kurum, camide incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, Mimar Sinan'ın en nadide eserlerinden Selimiye'nin gelecek nesillere daha güçlü şekilde bırakılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Caminin çevresinde de düzenleme yaptıklarını belirten Kurum, “Daha önce meydan çalışması yapmıştık. Şimdi de hem camimizin restorasyonu yapıldı hem içerideki hatlarımız, tezyinatlar gözden geçirildi." ifadelerini kullandı.



Kurum, Selimiye'de Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların huzur içerisinde namaz kıldığını dile getirdi.



Edirne'de müjdeler vereceklerini ve sosyal konut kura çekimini yapacaklarını anlatan Kurum, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti.



Daha sonra restorasyonu yapılan Havlucular Hanı'nı dolaşan Bakan Kurum'a, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak ve geleneksel badem ezme tatlısı satan firmanın müdürü Semih İğdi, han esnafı adına yöresel hediyeler takdim etti.



Bakan Kurum'a, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Filiz Gencan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

