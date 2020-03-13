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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' hutbesi

DHA

Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' hutbesi


Ali Can ZERAYOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, cuma hutbesinde cemaate seslenen imam Yusuf Serenli, namaz sonrası sünnet olarak kabul edilen musafaha (kucaklaşıp, tokalaşmak) uygulamasına ara verilmesini istedi.
Türkiye'de koronavirüs vakası 2'ye çıkarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da cuma hutbesi bu konuya ayrıldı. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camii'nde de cuma hutbesinde imam Yusuf Serenli, hutbede koronavirüsle ilgili uyararak, hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bazı kişilerin maske takarak geldiği camide konuşan imam Serenli, virüsün dünya imtihanlarından olduğunu belirterek, "Muhterem Müslümanlar, en hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah´ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüsün de inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resul-i Ekrem´in buyurduğu gibi 'Allah, indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir'. Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır" dedi.
'ORTAK TESPİHLERİ DEĞİL ŞAHSİ TESPİHLERİNİZİ KULLANIN'
Virüsten korunmak için uyarılarda bulunan Serenli, "Öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim" diye konuştu.
İmam Yusuf Serenli, Türklerin samimi ve sıcak kanlı millet olduğunu da belirterek, "Dost ve arkadaşlarımızla musafaha eder, tokalaşır ve kucaklaşırız. Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım. Belli bir yaşın üzerinde olanlar koronavirüsten daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2020-03-13 16:56:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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