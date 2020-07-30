Edirne protokolünde bayramlaşma töreni

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Edirne’de, Vali Ekrem Canalp ile protokolü ve askeri erkanla bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

İlk program, Meriç Askeri Gazinosu’nda gerçekleşti. Vali Canalp, 54. Mkz. Piyade Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı. Ardından Meriç Sosyal Tesislerinde gerçekleştiren törende emniyet mensuplarımız ile bayramlaşan Canalp, İl Jandarma Komutanlığına giderek, jandarma personelinin de bayramını tebrik etti.

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