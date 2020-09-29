Ambulansın yaralıya ulaşması için kepçeyle yol açıldı



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN, (Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, tamir ettiği kömürlük çatısının çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik yüksekten düşen K.D., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanstaki sağlık ekibi, çalışma nedeniyle kapalı olan yolun kepçeyle açılmasıyla yaralıya ulaştı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yenimescit Mahallesi Konak Sokak'ta meydana geldi. Tamir için kendisine ait tek katlı evin bahçesindeki kömürlüğün çatısına çıkan K.D., üzerine bastığı çatı malzemesinin kırılmasıyla yaklaşık 2 metreden düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibini taşıyan ambulans, yol ve kaldırım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan Zati Yörüker Caddesi ve aynı güzergahtaki Konak Sokak'a giremedi. Bunun üzerine Keşan Belediyesi'ne ait kepçeyle, yol kenarına bırakılan kum ve kaldırım taşları kaldırılarak, ambulansın sokağa girmesi sağlandı. Yaralı K.D., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-09-29 17:00:57



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