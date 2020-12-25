Bakan Karaismaioğlu: Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismaioğlu: Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek

DHA

Bakan Karaismaioğlu: Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek


Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile Türkiye'nin Asya-Avrupa arasında taşımacılığın can damarı olacağını belirtti. Toplam uzunluğu 229 kilometre olacak demiryolu hattında saatte 200 kilometre hızla ulaşım sağlanabileceğini kaydeden Karaismailoğlu, "Demiryolu yük ve yolcu taşımaya uygun olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan, 2 saat 20 dakikaya inecektir. Mevcut hat kapasitesi 4 kat daha artırılacaktır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne-Kırklareli Yolu İskender-Sazlıdere Varyantı açılışı ile ilçeye adını veren tarihi Uzunköprü'yü incelemek üzere Edirne'ye geldi. Kente gelişinde ilk olarak Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleştirilen buluşmada konuşan Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ne değindi. Karaismailoğlu, proje ile Türkiye'nin Asya Avrupa arasında taşımacılığın can damarı olacağını dile getirdi.
'1 SAAT 20 DAKİKAYA İNECEK'
Bakan Karaismailoğlu, demiryolunun ekonomik kalkınmanın dinamosu olduğunu belirterek, "Yük ve yolcu taşımacılığı tarihinde önemli bir yeri olan demiryolu sektörü, yeni kaynak arayışlarının giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında hem ekonomik oluşuyla hem çevre dostu kimliğiyle ön plana çıkıyor. Yüksek hızlı tren ağımızı, genişleterek şehirlerarası seyahatlerde vatandaşlarımıza konforlu ve hızlı bir ulaşım imkanı sunmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin avantajlı konumunu, demiryolu çalışmalarıyla destekleyerek Türkiye'yi ticari taşımacılıkta bölgesinde lider konuma taşıyacağız. Bu anlayışın önemli eserlerinden biri de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'dir. Ülkemizin Asya-Avrupa arasında taşımacılık alanında can damarı olacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak. Bu proje, sadece Edirne'ye değil bölgeye ve Türkiye'ye katma değer sağlayacak, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeyi de tetikleyecektir. Toplam uzunluğu 229 kilometre olacak demiryolu hattında; saatte 200 kilometre hızla ulaşım sağlanabilecek. Demiryolu yük ve yolcu taşımaya uygun olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten, 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan, 2 saat 20 dakikaya inecektir. Mevcut hat kapasitesi 4 kat daha artırılacaktır" dedi.
TARİHİ UZUNKÖPRÜ RESTORASYON İHALESİ
Bakan Karaismailoğlu, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan ve ilçeyle aynı adı taşıyan tarihi Uzunköprü'nün restorasyon ihalesini yapacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Sizlerin de bildiği gibi; Padişah 2´nci Murat, Varna seferinden dönerken su taşkınları nedeniyle Ergene Nehri'ni geçememiş ve buraya bir köprü yapılmasını emretmiştir. Bu emir üzerine 1425 senesinde inşaata başlanmış ve inşaat 1444 senesinde sona ermiştir. 18 senede tamamlanan Uzunköprü, 1293 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 174 kemerli olarak yapılmıştır. Ecdat yadigarımız olan, tarihi Uzunköprü'nün restorasyon ihalesini, 28 Aralık 2020 pazartesi günü yapacağımızı paylaşmak istiyorum" dedi.
'ALLAH´TAN BAŞKA HİÇBİR GÜÇTEN KORKMAYIZ'
Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, AK Parti hükümetleri döneminde ülkedeki tüm ulaşım ve haberleşme yatırımlarını artırdıklarını belirterek, "Son 18 yılda, tüm ulaşım modlarımızdaki yatırım miktarı 910,3 milyar lirayı aştı. Ülkemizde, bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Yarım asırdır ihmal edilen demiryollarımızda, bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik. Konvansiyonel hatlarımızla birlikte demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 800 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 23'ten 56'ye çıkararak 'Havayolu Halkın Yolu' ilkemize uygun yatırımlar yaptık. 2003'te dünyada 50 ülke ve 60 noktaya uçarken, bugün 127 ülkedeki 329 noktaya uçuyoruz" diye konuştu.
"Bizler ülke olarak bu kadar büyük atılımlar yaparken, iyi niyetinden şüphe ettiğimiz kimi çevrelerin yalan ve iftiralarına maruz kalıyoruz" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Başımızı işimizden kaldırmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ama art niyetli çevreler, her zaman olduğu gibi Türkiye aleyhine çalışmalarını sürdürüyor. Ancak unuttukları bir şey var; biz Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayız. Türkiye'nin ilerlemesini, her alanda söz sahibi olmasını istemeyenler, son günlerde ilk ihracat trenimizi Çin'e uğurlamamızın ardından, yalanlara sarılarak karalama kampanyaları başlattı. Oysa gerçek başka. Bizlerin görevi de bu gerçeği milletimize anlatmak. 4 Aralık 2020'de İstanbul Kazlıçeşme'den uğurladığımız, Türkiye-Çin ilk ihraç blok yük treni, 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak, Çin´in Xi'an şehrine ulaştı. Trenin, Çin'e ulaşmasından dolayı Xi'an şehrinde düzenlenen törene, video konferansı ile katıldık. Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı. Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin; bizler yalanlara geçit vermeden hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2020-12-25 13:11:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne’de
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye-Çin arasındaki ikinci ...
Edirne'de judo kampı
YEREL HABERLER Edirne'de judo kampı
Keşan'da, depodan 10 teneke zeytin çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Keşan'da, depodan 10 teneke zeytin çalan 3 şüpheli ...
Keşan’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama Uyuşturucuyu fişeklemede ders kitabı kullandılar
YEREL HABERLER Keşan’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: tutuklama
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonu: tutuklama
AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Vakıflara ait taşınmazlara 2021 yılında zam yapılmayacak
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Vakıflara ait ...
Edirne'de 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi
Yılbaşı öncesi şok baskında 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi şok baskında 4 bin 950 litre sahte ...
Edirne´de 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne´de 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi
Selimiye’de sis görüntüleri mest etti
YEREL HABERLER Selimiye’de sis görüntüleri mest etti
(Özel) Kapı kapı yardıma koşuyorlar, ‘Vefa’larıyla gönülleri ısıtıyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Kapı kapı yardıma koşuyorlar, ‘Vefa’larıyla ...
Sıkı tedbirlerin uygulandığı Alpullu'da, vaka sayısı sıfırlandı
YEREL HABERLER Sıkı tedbirlerin uygulandığı Alpullu'da, vaka sayısı ...
Keşan Engelliler Derneği Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Keşan Engelliler Derneği Başkanı koronavirüsten ...
Hamzadere Barajı ile 131 bin 750 dekar tarım arazisi sulanacak
YEREL HABERLER Hamzadere Barajı ile 131 bin 750 dekar tarım arazisi ...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan: En kurak dönemi yaşıyoruz, faciaya doğru gidiyoruz
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan: En kurak dönemi ...
Ekmek mücadelesinde ‘eğlencesini’ de yanında taşıyor Hem ekmeğinin hem eğlencesinin peşinde
YEREL HABERLER Ekmek mücadelesinde ‘eğlencesini’ de yanında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X