Görüntülü aramayla mezarını gördüğü oğluna dua etti



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde oğlu Kalender Ayhan´ı 8 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu kaydeden anne Gülsüm Ayhan, tam kapanma sürecinde mezarlığa gidemeyince belediyeden yardım istedi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anneler Günü nedeniyle anne Gülsüm Ayhan´ı görüntülü arayarak, oğlu Kalender Ayhan´ın Asri Mezarlık´taki mezarını görerek, dua etmesini sağladı.

Keşan Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle Asri Mezarlık´ta, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından Kuranı Kerim okutuldu.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, dua ederek, mezarlara karanfil koydu.

Başkan Helvacıoğlu, tüm annelerin Anneler Günü´nü kutlayarak, "Sizlerin hakkı hiçbir şeyle ödenmez, size olan minnetimiz hiçbir kelime ile ifade edilmez. Hiçbir tedavi sizin şefkatiniz kadar güçlü, hiçbir ilaç sizin bir öpücüğünüz kadar etkili değil. Bu illet salgın nedeniyle, aramıza koyduğumuz mesafeler, sizlerin bu hayattaki en değerli varlıklar olduğunuz gerçeğini değiştirmez. Değer biçemediğimiz tek bir şey varsa, o da sizlerin varlığıdır, korktuğumuz tek bir şey varsa o da siz değerli annelerimizin hüzünlü anıdır. Yüreğinizdeki ucu bucağı olmayan sevginiz ve sınırsız sabrınız için sizlere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün mezarlıklarımızda hakka yürümüş kıymetli annelerimiz için de dualar ediyoruz" dedi.

'OĞLUNUN MEZARINI GÖRTÜNTÜLÜ ARAMAYLA GÖREREK, DUA ETTİ'

Öte yandan oğlu Kalender Ayhan´ı 2013 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu kaydeden anne Gülsüm Ayhan, tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mezarlığa gidemeyince belediyeden yardım istedi. Belediye Başkanı Helvacıoğlu da, Anneler Günü nedeniyle anne Gülsüm Ayhan´ı görüntülü arayarak, oğlu Kalender Ayhan´ın Asri Mezarlık´taki mezarını görerek, dua etmesini sağladı. Gülsüm Ayhan, talebinin yerine getirilmesini sağlayanlara teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-05-09 14:27:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.