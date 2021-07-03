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Hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri, kendi birimlerinde yaşayacak Sağlık çalışanlarının isimleri görev yaptıkları birimlerde yaşatılacak

İHA

Hayatını kaybeden sağlık personellerinin isimleri, kendi birimlerinde yaşayacak Sağlık çalışanlarının isimleri görev yaptıkları birimlerde yaşatılacak

Keşan Devlet Hastanesinde görev yapan ve görevleri sırasında vefat eden sağlık personellerinin isimleri kendi birimlerine verildi. İsimleri saatler boyunca fedakarlıkla görev yaptıkları yerlerde yaşayacak olan personellerin için düzenlenen törende gurur, gözyaşı ve özlem hakimdi.
Keşan Devlet Hastanesinin hayatını kaybeden personelleri Zübeyde Badem, Rıfat Beyaz ve Tayfun Başak’ı anmak için cuma namazı önce öncesinde mevlit okutuldu. Hersekzade Ahmet Paşa Camisi’nde düzenlenen programa merhum personellerin mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.
Okunan mevlidin ardından Keşan Devlet Hastanesinde devam eden programda Badem, Beyaz ve Başak için bir kez daha toplanıldı. Merhum sağlık çalışanlarının aileleri AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Recep Vural, Keşan AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ile birlikte merhum personellerin mesai arkadaşlarının katıldığı törede duygu yüklü anlar yaşandı.
Hayatını kaybeden personellerin isimlerinin, çalıştıkları birimlere verildiği törende aile bireyleri gözyaşlarını tutamadı. Birim girişlerine asılan tabelalarda çok sevdikleri yüzleri görenler, çok sevdikleri kişilerle gurur duyduklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Gözyaşı döktü
Konuşması zaman zaman gözyaşları ile kesilen Başhekim Vural, aynı çatı altında çalıştığı mesai arkadaşlarının artık yanlarında olmamasının derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, “Pandemi ile mücadele ederken bu arada 3 arkadaşımız vefat etti. Biz istedik ki arkadaşlarımız yine bizimle birlikte mesai yapmaya devam etsinler. Arkadaşlarımız her ne kadar Hakkın rahmetine kavuşsalar da gönüllerimizdeki yerleri belli ve onlarla beraber mesai yapmak istiyoruz. Kendilerine, görev yaptıkları birimlere istianen birimlere isimlerini verdik. Tayfun kardeşimizin ismini radyoloji ünitesinin, Zübeyde kardeşimizin ismini görev yaptığı kadın doğum ve çocuk servisine, Rıfat abimizin ismini de kendisi uzun yıllar idarede görev yaptığı için idaredeki konferans salonumuza verdik. Allah onları yattıkları yerde dinlendirsin, mekanlarını cennet eylesin, onla bizim kalbimizde. Onları unutmak istemiyoruz. O yüzden tekrar yanımıza aldık.” dedi.
Hastane çalışanlarının aynı çatı altında saatlerce çalışan bir aile olduğuna vurgu yapan Mustafa İshak Yıldırım ise “Biz hastanelerde yada 1. basamakta çalışırken gerçekten bir aile oluyoruz. Her çalışanımız bizim için ailenin bir parçası. İsimlerinini birimlere verilmesi çok güzel ve çok da duyarlı bir hareket. Keşke gerçekten de yanımızda olsaydılar, ancak hayatın bir gerçeği de bu. Onlar hem isim olarak hastanemizde, hem de kendi karakterleri ve kişilikleri ile yüreklerimizde yaşayacaklar. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.
Son olarak konuşan AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ise, gece gündüz demeden korona virüs ile savaşan sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına şükranlarını sunarken, “Özellikle dünyayı kasıp kavuran bu pandemi sürecinde sağlığın ne kadar değerli ve önemli olduğunu anladık. Allah razı olsun onlar da şifa dağıtıyorlardı; ama aramızdan ayrıldılar. Onları geri getiremesek de burada hatıralarını yaşatmak anlamında adlarının buradaki bölümlere verilmesi çok anlamlı. Çok zor bir süreçten geçiyoruz, dünya görünmeyen bir virüse karşı bir mücadele veriyor. Bu bir savaş. Bu savaşın kahramanları sizlersiniz. Her türlü fedakarlığı yaptınız, ailelerinizden ayrı kaldınız, çocuklarınıza sarılamadınız. Bu mücadele de sizlere düştü, hepimizden Allah razı olsun. Ben Recep Hocamı ve İshak Hocamı tebrik ediyorum. Sözün bttiği yer diyoruz ya, gerçekten de ölüm sözün bittiği yer. Şimdi de sözün bittiği yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

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