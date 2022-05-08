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Edis, Azerbaycanlı hayranlarıyla buluştu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ünlü popçu Edis, önceki gün Bakü Kongre Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 4 aydır Amerika'da yürüttüğü müzik çalışmalarının ardından ilk kez Azerbaycan'da konser veren şarkıcı, uzun bir aradan sonra sahnede olmanın mutluluğunu yaşadı.

Edis, "Necesiniz" diyerek Azerbaycanlı sevenlerini selamladı. Kendi şarkılarının yanı sıra Azerbaycan türküsü "Ayrılık"ı da seslendiren ünlü şarkıcıya binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti.

Azerbaycan Havalimanı'nda kendisini karşılayan basın mensuplarıyla da sohbet eden Edis, İngilizce single'ını temmuz ayından sonra yayınlayacağının ve önümüzdeki günlerde yabancı bir sanatçı ile düet yapacağını müjdeledi.

Edis, bu akşam Bakü Kongre Merkezi'nde dinleyicileriyle bir kez daha bir araya gelecek.