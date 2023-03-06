Edis: Birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkilemişti. Türkiye'ye yardım yağarken ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulundu. Bu isimlerden biri olan şarkıcı Edis Görgülü de depremzedeler için 400 bin TL bağışta bulunmuştu.