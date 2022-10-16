Edis: Dinlenmeme durumum olmuyor

"DİNLENMEME GİBİ BİR DURUMUM OLMUYOR"

Görgülü, muhabirlerin "İki albüm yapmak riskli değil mi?" şeklindeki sorusuna "Risk diye bir şey kalmadı. Güzel bir iş yaparsanız dinlenir, güzel bir iş yapmazsanız dinlenmez. Benim çok şükür dinlenmeme gibi bir durumum olmuyor" yanıtını verdi.