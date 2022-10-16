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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edis: Dinlenmeme durumum olmuyor

Edis Görgülü, önceki gün bir kız arkadaşı ve köpeğiyle birlikte Bebek'te görüntülendi. İki albüm hazırlığında olduğunu ve çok yoğun bir dönemden geçtiğini söyleyen ünlü şarkıcı, gazetecilerin "İki albüm yapmak riskli değil mi?" şeklindeki sorusuna "Risk diye bir şey kalmadı. Benim çok şükür dinlenmeme gibi bir durumum olmuyor" yanıtını verdi

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  • Edis Görgülü: Dinlenmeme durumum olmuyor - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Edis Görgülü, geçtiğimiz gün kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir mekanda köpeğine yemek yedirirken objektiflere yansıdı. 
  • Edis Görgülü: Dinlenmeme durumum olmuyor - Magazin haberleri

    "DAHA 7 AYLIK"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Görgülü, "İşim gücüm olduğu için köpekle çok ilgilenemiyorum. İstanbul'da olduğum zamanlarda olabildiğince yanında olmaya çalışıyorum. Turneye götüremiyorum. Daha bebek, 7 aylık" dedi.
  • Edis Görgülü: Dinlenmeme durumum olmuyor - Magazin haberleri

    "DAHA FARKLI BİR ALBÜM OLACAK"

    Yeni albüm hazırlığında olduğunu belirten ünlü şarkıcı,  "Bu sefer daha farklı bir albüm olacak" ifadelerini kullandı.
  • Edis Görgülü: Dinlenmeme durumum olmuyor - Magazin haberleri

    "SOSYAL MEDYAYI CİDDİYE ALMIYORUM"

    Ayrıca sahne kıyafetleri hakkında sosyal medyadan yapılan yorumlara güldüğünü söyleyen Edis Görgülü, "Çok ciddiye almıyorum. Komik olan şeylere o kadar içerlersek yanarız. Sosyal medya bizim için işkenceye dönüşür" diye konuştu.
  • Edis Görgülü: Dinlenmeme durumum olmuyor - Magazin haberleri

    "KENDİMİ OYNAYABİLECEĞİM BİR İŞ OLABİLİR"

    Oyunculuk yapmayı düşünüp düşünmediği sorulan ünlü şarkıcı, "Çok uzun süreli olmaz ama kendimi oynayabileceğim bir iş olabilir. Şu an iki albüm hazırlıyorum. Herhangi bir çekime bile gidemiyorum" açıklamasında bulundu.
  • Edis Görgülü: Dinlenmeme durumum olmuyor - Magazin haberleri

    "DİNLENMEME GİBİ BİR DURUMUM OLMUYOR"

    Görgülü, muhabirlerin "İki albüm yapmak riskli değil mi?" şeklindeki sorusuna "Risk diye bir şey kalmadı. Güzel bir iş yaparsanız dinlenir, güzel bir iş yapmazsanız dinlenmez. Benim çok şükür dinlenmeme gibi bir durumum olmuyor" yanıtını verdi.

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