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        Haberler Spor Diğer Efe Naipoğlu, U18 Dünya Sutopu Şampiyonası'nda gol kralı oldu! - Diğer Haberleri

        Efe Naipoğlu, U18 Dünya Sutopu Şampiyonası'nda gol kralı oldu!

        Milli sporcu Efe Naipoğlu, U18 Dünya Sutopu Şampiyonası'nda gol kralı olarak büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, düzenlenen törenle ödülünü aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 21:19 Güncelleme: 10.07.2024 - 21:19
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        Sutopu'nda büyük gurur!
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        Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 2-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen U18 Erkekler Dünya Sutopu Şampiyonası'nda milli sporcu Efe Naipoğlu, turnuvanın en çok gol atan oyuncusu oldu.

        Genç sporcu, düzenlenen törenle ödülünü aldı.

        Turnuvada güçlü rakiplerle mücadele eden U18 Milli Takımımız ise Sutopu Dünya Şampiyonası'nı 11. sırada tamamladı.

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