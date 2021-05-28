'Kızımı kullanıyor' davasında karar 0:00 / 0:00

DHA

İş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden doğan 11 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ile ilgili dava açmıştı. Akkaya'nın çocuğun fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Önbilgin, fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılmasını mahkemeden istemişti.

İstanbul 13. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada taraf avukatları yer aldı. Mahkeme Efe Önbilgin'in kızının fotoğraflarının kaldırılması talebini reddetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Efe Önbilgin'in kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine kızı Ayşe'ye koruma tedbirleri alınması için açtığı davada mahkeme Deniz Akkaya'nın sosyal medyada kızının görselleri ile paylaşımda bulunmasını tedbiren durdurmuştu.

Deniz Akkaya'ya tedbir kararına avukatı aracılığıyla itiraz ederek davanın amacının kendisine psikolojik şiddet uygulamak olduğunu ileri sürmüştü.

Dilekçede, Efe Önbilgin'in daha önceden defalarca fiziki şiddet uyguladığı Akkaya'ya, şiddet aktivitesini psikolojik zeminde devam ettirdiği belirtilmişti. Ardından mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek tedbir kararından dönmüştü.