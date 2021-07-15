Efsanenin Yükselilişi oyuncuları kimler? Efsanenin Yükselilişi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2014 yılı yapımı olan dram aksiyon türündeki film Efsanenin Yükselişi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

EFSANENİN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Henüz küçük yaşlardayken babası gözünün önünde öldürülen bir çocuk yıllar boyunca babasının intikamını alma isteğiyle büyümüş ve bunun için mücadele etmiştir. Küçük çocuk yaşı ilerleyince intikam almaya hazır hale gelir ve bunun için büyük bir maceranın içerisine atılır.

EFSANENİN YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Efsanenin Yükseliş filminin başrollerinde Boran Jing, Cho-Lam Wong, Eddie Peng, Luodan Wang, Sammo Kam-Bo Hung ve Tony Ka Fai Leung yer alıyor.