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        Haberler Magazin Ege Kökenli, Nesrin Cavadzade ve Şahika Ercümen, Justin Timberlake için Bakü'de - Magazin haberleri

        Ege Kökenli: Hey Justin biz hazırız

        Ege Kökenli, Nesrin Cavadzade ve Şahika Ercümen, 30 Temmuz'da İstanbul'da Türk hayranlarıyla buluşacak olan Justin Timberlake'in Bakü Olimpiyat Stadyumu'ndaki konserini izlemek için Azerbaycan'a gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:31
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        Justin turizmi
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        30 Temmuz'da 43'üncü yaşına girecek olan Nesrin Cavadzade, doğum gününü; aralarında oyuncu Ege Kökenli ve serbest dalış şampiyonu Şahika Ercümen'in de yer aldığı arkadaş grubuyla memleketi Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'de kutladı.

        Yakın arkadaşlar ayrıca Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda konser veren dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake'in konserini seyretmeye gitti.

        Ege Kökenli o anları sosyal medya hesabından yayımladı. Eşi Lior Ahituv ile olan fotoğrafını da yayımlayan Ege Kökenli, paylaşımına; "Hey Justin biz hazırız" ifadelerini not düştü.

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        Öte yandan şarkıcı, şarkı yazarı ve aynı zamanda oyuncu kimliği ile tanınan Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda Türk hayranlarıyla bir araya gelecek.

        Fotoğraflar: Instagram, AP

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        #ege kökenli
        #Nesrin Cavadzade
        #Justin Timberlake
        #Bakü
        #Şahika Ercümen
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