Artık Erhan’la bir geleceği olmadığını düşünen Sibel hayatıyla ilgili çok kritik bir karar verir. Ameliyat masasına yatacak ve anne olma ihtimalini ebediyen unutacaktır. Ama Erhan’ın Sibel’den vazgeçmeye niyeti yoktur. Onu yeniden nikah masasına oturtmaya ikna etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.