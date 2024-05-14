Egzama ve sedef hastalığında bile etkili: Kuru cilde sahip insanların cildini canlandıracak 5 vitamin!

Yaşın yanı sıra; kuru bir iklimde yaşamak, sıcak duş almak, sigara içmek, vitamin eksikliği çekmek, sedef veya egzama hastalığına sahip olmak gibi durumlar da cildi kurutan etmenlerdendir. Bu sebeplerden olan vitamin eksikliğinin kuru cilde yardım edebildiği durumları sizin için listeledik. İşte, detaylar...