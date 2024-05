Egzama ve sedef hastalığında bile etkili: Kuru cilde sahip insanların cildini canlandıracak 5 vitamin!

Dermatoloji Araştırma ve Uygulaması dergisinde 2014’te yayınlanan araştırmaya göre direkt cilde uygulandığında bu mineral güçlü antibakteriyel özelliklerinden dolayı ciltteki kronik sorunların azaltılmasına ve kuru ciltlerin nemini kazanmasına yardımcı olabilir.

Kaynak: Advances in Skin & Wound Care, Dermatology Research and Practice, Indian Dermatology Online Journal, Very Well Health, American Academy of Dermatology Association, Nutrients