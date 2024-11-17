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        Haberler Gündem Güvenlik Ehliyetsiz 535 bin 62 kişiye işlem

        Ehliyetsiz 535 bin 62 kişiye işlem

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 7-14 Kasım tarihleri arasında 3 milyon 14 bin 276 aracın denetlendiğini, 483 bin 947 araç ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, 2024'te sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili de 535 bin 62 işlemin yapıldığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:26
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        Ehliyetsiz 535 bin 62 kişiye işlem
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayıları ile denetimleri artırdıklarını bildirdi.

        Denetimler arttıkça kaza sayılarının azaldığına dikkati çeken Yerlikaya, "Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

        EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANAN 535 BİN 62 SÜRÜCÜYE İŞLEM

        Yerlikaya, sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili bu yıl 535 bin 62 işlemin yapıldığını belirterek, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 7-14 Kasım'da 3 milyon 14 bin 276 aracın denetlendiğini kaydetti.

        YETKİSİZ ÇAKAR KULLANAN 259 SÜRÜCÜYE CEZA

        Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 483 bin 947 araca/sürücüye işlem yapıldı." bilgisini verdi.

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        #trafik denetim verileri
        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
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