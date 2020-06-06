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Süt ürünleri üreticisi Eker tüketiciler için online kanal açtı. COVID-19 döneminde yatırımlarına devam eden ve operasyonlarını yeni e-ticaret sitesi Eker Market ile genişleten Eker, ürünlerini seven takipçilerine kendi online satış ve dağıtım kanalıyla direkt hizmet vermeye başladı.

Eker Market’in kurulması ve tüketicilerle buluşması sürecine liderlik yapan Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, şunları söylüyor: “Eker olarak, tüketicilere sağlıklı, hijyenik ve kesintisiz hizmet verebilmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu dönemde yaptığımız en önemli yenilik ise e-ticaret sitemiz oldu. Eker’in pazarlama ve bilgi işlem ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeni online market sitemizi kısa sürede hayata geçirdik. Tüketiciler bundan önce de ürünlerimizi zincir marketlerin e-ticaret sitelerinden veya online pazar yerlerinden alabiliyordu. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde evlere teslimat oranları artarken, biz kendi ürünlerimizi kendi dağıtım ağımızla tüketicilere sunmak istedik. Online alışveriş sitemiz Eker Market’in en büyük farkı ve özelliği şu: Üst düzey hijyen ve sağlık koşullarında ürettiğimiz ürünlerimizi, doğrudan Eker Fabrikası’ndan kendi soğuk zincir araçlarımızla, 4-6 derece sıcaklıkta koruyarak, en taze haliyle tüketicilerimizin kapısına kadar getiriyoruz. Dağıtım personelimiz pandemi dönemine özel olarak, özel tulumlar giyerek, el dezenfektanı, eldiven ve maske kullanarak hizmet veriyor.”

EN ÇOK SİPARİŞ İSTANBUL'DAN

Firmadan yapılan açıklamaya göre en çok sipariş, İstanbul’da yaşayan kişilerden gelirken online alışveriş akşam saatlerinde yoğunlaşıyor; akşam saatlerinde gündüze göre 2 kat daha fazla alışveriş yapılıyor. Yoğurt ve ayran gibi ürünlerin yanı sıra alışverişlerde höşmerim tatlısı, dilimli kaşar peyniri gibi kahvaltılıkların da yoğun bir şekilde sipariş edildiği ifade edildi.