Ekin Türkmen: Evliliğe hevesim kalmadı

Ekin Türkmen, arkadaşlarının evliliklerinden yola çıkarak bir açıklamada bulunmuş, 10 evli erkekten 8'inin mutsuz olduğunu söylemişti. "Evliliğe karşı negatif bir düşüncem yok ama evliliğe inancım da kalmadı. Mutlu evlilikler çok az. Evli olan arkadaşlarıma bakıyorum çoğu çok mutsuz. Özellikle de erkekler... Sanki hapse girmişler gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen Ekin Türkmen, evlilikle ilgili yaptığı açıklamalarının arkasında olduğunu ifade eden yeni açıklamalarda bulundu.

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"HEVESİM KALMADI"

40 yaşındaki Ekin Türkmen; "Hayatımda kimse yok şu an. Zaten evlilik insanı değilim. 10 evlilikten 8'i mutsuz. Bence çok az kişi mutlu. Anne - babalarımızın dönemindeki gibi değil. Hevesim kalmadı bu duruma" dedi.

"KARDEŞİME 'EVLENME' DEMİYORUM"

Ayrıca yakın zamanda kız kardeşinin evleneceğini söyleyen oyuncu; "Kardeşim evleniyor ama ona 'Evlenme' demiyorum tabii. Mutlulara 'Maşallah' diyelim" ifadelerini kullandı.

Bir ay boyunca Çankırı'daki Tuz Mağarası'nda yaptıkları film çekiminden de bahseden Ekin Türkmen; "Harika bir film çektik. Benim 25 yıllık oyunculuk hayatımda en zorlandığım iş oldu. Tuz Mağarası'ndaydık, 32 km büyüklüğü olan bir maden orası. Güneşi gördükçe şükrediyorduk. Orada kalmadık ama... Zaten içinde kalınmazdı. Çok güzel aslında şifalı bir yermiş ama bir aya yakın sürünce çok da iyi gelmiyor bir zamandan sonra" diye konuştu.