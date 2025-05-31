Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.019,57 %-1,65
        DOLAR 39,1980 %0,23
        EURO 44,5456 %-0,07
        GRAM ALTIN 4.148,96 %-0,55
        FAİZ 44,06 %0,71
        GÜMÜŞ GRAM 41,63 %-0,68
        BITCOIN 103.436,00 %-1,11
        GBP/TRY 52,8023 %-0,08
        EUR/USD 1,1347 %-0,20
        BRENT 62,78 %-0,90
        ÇEYREK ALTIN 6.783,55 %-0,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomide gözler haziranda faiz kararında olacak - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomide gözler haziranda faiz kararında olacak

        Piyasalar, haziranda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun alacağı faiz kararı ile Erzurum'da gerçekleştirilmesi planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına odaklanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekonomide gözler faiz kararında olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ekonomi yönetiminin ajandasındaki yoğunluk haziranda da devam edecek.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği toplantıda, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor.

        Nisanda mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, "Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir." ifadesini kullanmıştı.

        Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcamaları verilerini açıklayacak. 2023'te hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının içindeki en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları almış, bunu yüzde 21,9 ile ulaştırma, yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları takip etmişti.

        REKLAM

        ENFLASYON VE SANAYİ ÜRETİM VERİLERİ ÖN PLANA ÇIKACAK

        TÜİK, 3 Haziran'da mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak.

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterirken yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olmuştu.

        Kurum, 10 Haziran'da ise haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin verilerin de yer alacağı bültende, yatırımlar konusunda çerçeve çizilmiş olacak.

        TÜİK, 12 Haziran'da nisan ayına ilişkin sanayi üretim verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış göstermişti.

        Kurum, 19 Haziran'da mayıs ayı konut satış istatistiklerini duyuracak. Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359'a ulaşmıştı.

        REKLAM

        TÜİK, 27 Haziran'da söz konusu aya ilişkin ekonomik güven endeksi ile 2024 yılı sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıklayacak.

        Haziran ayının son iş gününde mayıs ayı dış ticaret istatistikleri, hizmet üretici fiyat endeksi ve iş gücü istatistikleri kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,6 puanlık artışla yüzde 8,6'ya yükselirken, genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 15,7 olmuştu.

        PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA OLACAK

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Haziran'da yapılacak. Piyasaların gözü PPK'dan çıkacak faiz kararında olacak.

        Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak açıklamıştı.

        Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

        EKK'NİN ERZURUM'DA TOPLANMASI BEKLENİYOR

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantıları Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilirken bu toplantılarla eş zamanlı tanıtılan bölgesel kalkınma planlarıyla da söz konusu kentlerin potansiyelinin harekete geçirilmesi öngörülüyor.

        Bu kapsamda, EKK'nin haziranda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Erzurum'da toplanması planlanıyor.

        Bugüne kadar Şanlıurfa, Konya ve Giresun'da yapılan toplantılarla Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) eylem planlarına yönelik bilgilendirme yapılırken Erzurum'da da Doğu Anadolu Projesi'nin (DAP) bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü