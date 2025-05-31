Ekonomide gözler haziranda faiz kararında olacak

Ekonomi yönetiminin ajandasındaki yoğunluk haziranda da devam edecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği toplantıda, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor.

Nisanda mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, "Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcamaları verilerini açıklayacak. 2023'te hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının içindeki en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları almış, bunu yüzde 21,9 ile ulaştırma, yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları takip etmişti.

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ENFLASYON VE SANAYİ ÜRETİM VERİLERİ ÖN PLANA ÇIKACAK

TÜİK, 3 Haziran'da mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterirken yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olmuştu.

Kurum, 10 Haziran'da ise haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin verilerin de yer alacağı bültende, yatırımlar konusunda çerçeve çizilmiş olacak. TÜİK, 12 Haziran'da nisan ayına ilişkin sanayi üretim verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış göstermişti. Kurum, 19 Haziran'da mayıs ayı konut satış istatistiklerini duyuracak. Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359'a ulaşmıştı. REKLAM TÜİK, 27 Haziran'da söz konusu aya ilişkin ekonomik güven endeksi ile 2024 yılı sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıklayacak. Haziran ayının son iş gününde mayıs ayı dış ticaret istatistikleri, hizmet üretici fiyat endeksi ve iş gücü istatistikleri kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,6 puanlık artışla yüzde 8,6'ya yükselirken, genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 15,7 olmuştu.