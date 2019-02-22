Mehmet Emin Özcan gazetecilerle yaptığı sohbette alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarının görülmeye başladığını ve ekonomik göstergelerin olumluya döndüğünü belirterek şunları söyledi.

“Bu göstergelerden yola çıkarak 2019’un toparlanma yılı olacağını söyleyebiliriz. Ekonomideki aktörlerin beklentileri olumlu, bu durum doğal olarak harcamalara da yansıyacak. Otomobil, konut, tüketim eşyalarının alımında faizlerin düşmesiyle birlikte talep de artacaktır. Birçok firma borcunu ödemek için iflas erteleme kararı alıyordu. Mevzuat değişikliğinden sonra konkordatoya başvuranların sayısında hızla düşüş yaşandı.40’ın üzerinde şirket konkordatodan çıktı. “

2018’İ ÇOK İYİ GEÇİRDİK

VakıfBank’ın 2018 bilançosu ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Genel Müdür Mehmet Emin Özcan’ın konuşmasından seçtiğimiz bölümleri şöyle aktarabiliriz:

-“Vakıfbank olarak 2018’i çok iyi geçirdik. Yurt dışından sağladığımız toplam kaynaklar 12.5 milyar doların üstündedir. En son bu yıl “covered bond” yöntemiyle 1.5 milyar TL’nin üzerinde 8 yıl vadeyle borçlandık. Bu kaynağı da KOBİ’lerimizin finansmanı için ayırdık. İmalatçı ihracatçı KOBİ’lere 2.5 milyon liraya kadar 60 ay vadeli 6 ay ödemesiz ve faizi 1.45 olan bir kredi paketi hazırladık. KOBİ’ler için ayırdığımız 1 milyar TL’lik kaynağa önümüzdeki dönemde 500 milyon TL daha arttırmayı planlıyoruz.

-2018’de sektörün üzerinde bir büyüme sağladık. Aktif toplamında bankacılık sektörü yüzde 18.7, VakıfBank yüzde 22.5 büyüdü. Ticari kredilerde sektör yüzde 18.2 artarken, VakıfBank’ın yüzde 25.5 artış kaydetti.

KREDİ KARTI BORCUNA 5 YIL VADE

-VakıfBank olarak kredi kartında önemli bir pazar payına sahibiz. Kredi kartı sayısında sektörde altıncı, işlem adedinde ise beşinci sıradayız. Ancak müşteri portföyümüzü daha da büyütmek istiyoruz. Bunun için geçtiğimiz ay kredi kartı kullanan ve borcunu ödemekte zorlanan müşterilerimiz için bir kampanya başlattık. Aylık yüzde 1,10 faizle 24 aya, yüzde 1,20 faizle 60 aya varan vade seçenekleri ile VakıfBank ve diğer bankalardaki toplam borçları için kredi kullanma imkânı sunuyoruz. Bu