Ekşi Sözlük, yaşanan erişim sorunu ile gündeme geldi. Birkaç gün önce başlayan erişim sorunu hali hazırda hala devam ediyor. BTK tarafınndan erişime engellendiği açıklanan Ekşi Sözlük'ten açıklamalar geldi. İşte Ekşi Sözlük kapatıldı mı, neden açılmıyor? sorularının yanıtına ilişkin detaylar...