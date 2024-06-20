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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Elazığ'da orman yangını

        Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin ile Tepecik köyü arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:19
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        Gezin köyü ile Tepecik köyü arasındaki ormanlık alanda, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

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        İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Yangına arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

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        #Elazığ
        #orman yangını
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