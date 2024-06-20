Elazığ'da orman yangını
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin ile Tepecik köyü arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 20.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:19
1
Gezin köyü ile Tepecik köyü arasındaki ormanlık alanda, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
2
Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
3
İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
4
Yangına arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle müdahale ediliyor.
5
6
7
8
9