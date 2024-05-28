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        Haberler Magazin Elçin Sangu'dan "Nereye kayboldun?" sorularına yanıt: Oyun oynuyorum - Magazin haberleri

        Elçin Sangu'dan "Nereye kayboldun?" sorularına yanıt

        Son dönemde göz önünde olmayan ve herhangi bir projede yer almaya Elçin Sangu, takipçilerinin "Nereye kayboldun?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 10:52 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:52
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        Son olarak final yapan 'Çöp Adam' dizisinde yer alan Elçin Sangu, bir süredir gözlerden uzakta bir yaşam sürdürüyor. Uzun süredir gözlerden uzakta bir yaşam sürdüren Sangu, takipçilerini meraklandırdı.

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        Bunun üzerine Elçin Sangu, takipçilerinin "Nereye kayboldun?" sorusuna kayıtsız kalmadı. 38 yaşındaki Sangu, şu sıralar oyun oynamakla meşgul olduğunu ifade etti.

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        "OYNAMAYAN BİLEMEZ"

        Bilgisayar oyunu oynadığı açıklayan Elçin Sangu, sosyal medya hesabından "Nereye kayboldun, sesin çıkmıyor' diyorlar. Oyun oynuyorum. Evet, oynamayan bilmez" mesajını yazdı.

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        "GÜZEL KIZLAR BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAZ"

        Elçin Sangu'nun bu mesajına, "Bu gerçek değil, değil mi? Sponsorluk falan bu. Güzel kızlar bilgisayar oyunu oynamaz" ve "Hiç beklemezdim, şaşırdım" gibi mesajlar geldi.

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        "CANIM NASIL İSTERSE ÖYLE"

        Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Elçin Sangu; "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse, eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem, demem. Oynamayı seviyorum, o kadar. Sakin..." ifadelerini kullandı.

        #Elçin Sangu
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