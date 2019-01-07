Türkiye'nin elektrik tüketimi aralıkta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,74 azalarak 25 milyar 147 milyon 675 bin kilovatsaat oldu.
AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en düşük elektrik tüketimi 691 milyon 573 bin kilovatsaatle 2 Aralık'ta, en yüksek tüketim ise 870 milyon 25 bin kilovatsaatle 19 Aralık'ta gerçekleşti.
Aralıkta elektrik tüketimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,74 azalışla 25 milyar 147 milyon 675 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde 0,98 düşüşle 25 milyar 415 milyon 598 bin kilovatsaat olarak belirlendi.
Elektrik üretiminin yüzde 27,19'u doğal gaz santrallerinden, yüzde 22,04'ü ithal kömür ve yüzde 16,91'i yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 22,91'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 6,54 oldu. Kalan yüzde 4,41'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütleden sağlandı.
- Elektrik ihracatı yüzde 30 arttı
Türkiye aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43 azalışla 132 milyon 463 bin kilovatsaat elektrik ithal etti. 2017'nin aralık ayında 232 milyon 679 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.
Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 30,2 artışla 400 milyon 387 bin kilovatsaate yükseldi. Aralık 2017'de 307 milyon 500 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilmişti.
Öte yandan kasım sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 88 bin 347 megavata ulaşırken, yıllık veri henüz açıklanmadı.
Türkiye'de önceki yıl 295,5 milyar kilovatsaat elektrik üretilmişti. Üretimin yüzde 37'si doğal gazdan, yüzde 33'ü kömürden, yüzde 20'si hidroelektrik enerjiden, yüzde 6'sı rüzgardan, yüzde 2'si jeotermal enerjiden ve kalan yüzde 2'si ise diğer kaynaklardan karşılanmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.