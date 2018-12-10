AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en düşük elektrik tüketimi 646 milyon 657 bin kilovatsaatle 4 Kasım'da, en yüksek tüketim ise 845 milyon 118 bin kilovatsaatle 30 Kasım'da gerçekleşti.

Kasımda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalışla 23 milyar 335 milyon 700 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde 2,5 düşüşle 23 milyar 418 milyon 578 bin kilovatsaat olarak belirlendi.

Elektrik üretiminin yüzde 29,20'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 24,66'sı ithal kömür ve yüzde 17,83'ü yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 15,28'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,69 oldu. Kalan yüzde 4,34'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütleden sağlandı.

ELEKTRİK İHRACATI YÜZDE2,3 AZALDI

Türkiye kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 artışla 245 milyon 836 bin kilovatsaat elektrik ithal etti. Geçen yıl kasımda 172 milyon 561 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 2,3 azalışla 328 milyon 715 bin kilovatsaate düştü. Kasım 2017'de 336 milyon 604 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilmişti.

Öte yandan kasım sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 88 bin 347 megavata ulaştı.

Türkiye'de geçen yıl 295,5 milyar kilovatsaat elektrik üretilmişti. Üretimin yüzde 37'si doğal gazdan, yüzde 33'ü kömürden, yüzde 20'si hidroelektrik enerjiden, yüzde 6'sı rüzgardan, yüzde 2'si jeotermal enerjiden ve kalan yüzde 2'si ise diğer kaynaklardan karşılanmıştı.

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