Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji Elektrik
ABONE OL

Elektrik üretimi ağustosta yüzde 12,5 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 31 milyon 447 bin 77 megavatsaat oldu. Lisanslı elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 39,9 ile doğalgaz santrallerinin oldu

Elektrik üretimi ağustosta yüzde 12,5 arttı
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 39,9'u doğal gaz santralleri, yüzde 17,4'ü ithal kömür santralleri, yüzde 15,3'ü hidroelektrik santralleri ve yüzde 12'si linyit santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş, fuel-oil ve motorin izledi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış, elektrik üretim ve tüketiminde düşüş görülmüştü. Tedbirlerin bu yıl içinde gevşetilmesi, elektrik üretim ve tüketiminin bu yıl ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.

Böylece, toplam lisanslı elektrik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,5 artarak 31 milyon 447 bin 77 megavatsaate yükseldi.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yaklaşık yüzde 10,9 artarak 24 milyon 694 bin 309 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 40'ı sanayi, yüzde 27'si ticarethane ve yüzde 24,2'si mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 7,1, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.

ABONE SAYISI VE KURULU GÜN ARTTI

Elektrikte abone sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 46 milyon 877 bin 771'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 7,5, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,4, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,6 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 5,5 artarak 91 bin 206 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,9'u doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,5'i barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,1'i linyit santralleri, yüzde 10,9'u rüzgar santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brent petrolün varil fiyatı 84,89 dolar
ENERJİ Petrol fiyatlarında 'ABD' düşüşü
Petrol ithalatı ağustosta yüzde 39 arttı
ENERJİ Petrol ithalatı ağustosta arttı
SON DAKİKA Benzine 28 kuruş zam
ENERJİ Benzine bir zam daha
Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20,2 oldu
ENERJİ Rüzgardan elektrik üretiminde rekor
Brent petrolün varil fiyatı 85,11 dolar
ENERJİ Petrol fiyatlarında 'artan talep' artışı
Gazprom, Türkiye'ye bu yıl yaklaşık 25 milyar metreküp gaz sevk etmeyi planlıyor
ENERJİ Rusya'dan Türkiye'ye 25 milyar metreküp doğal gaz ...
SON DAKİKA! Benzine 44 kuruş zam
ENERJİ Benzine 44 kuruş zam
BİM Iğdır'da enerjisini güneşten alacak
ENERJİ Iğdır'da enerjisini güneşten alacak
Rüzgarda 8 ayda devreye alınan kapasite yıllık bazda yüzde 180 arttı
ENERJİ Rüzgarda kapasite yüzde 180 arttı
Brent petrolün varil fiyatı 85,31 dolar
ENERJİ Petrol fiyatlarında artış sürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.