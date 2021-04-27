Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiElektrikElektrik üretimi şubatta yüzde 2,97 azaldı
ABONE OL

Lisanslı elektrik üretiminde en büyük pay doğalgaz santrallerinde

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,97 düşüşle 23 milyon 607 bin 941 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Lisanslı elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 28.09 ile doğalgaz santrallerinin oldu. Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 0,48 artarak 19 milyon 88 bin 174 megavatsaat oldu. Elektrikte abone sayısı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,42 artarak 46 milyon 249 bin 821'e ulaştı

Elektrik üretimi şubatta yüzde 2,97 azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,97 düşüşle 23 milyon 607 bin 941 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,09'u doğal gaz santralleri, yüzde 22,88'i ithal kömür, yüzde 16,97'si hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,11'i linyit santralleri tarafından yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Toplam lisanslı elektrik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,97 azalarak 23 milyon 607 bin 941 megavatsaat oldu.

FATURALANANA TÜKETİM MİKTARI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, aynı dönemde yüzde 0,48 artarak 19 milyon 88 bin 174 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 44,71'i sanayi, yüzde 27,32'si mesken ve yüzde 22,65'i ticarethane aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu tüketimde tarımsal sulamanın payı yüzde 2,89, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,42 olarak kayıtlara geçti.

ABONE SAYISI ARTTI

Elektrikte abone sayısı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,42 artarak 46 milyon 249 bin 821'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4,02, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 2,98, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,44, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,28 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,08 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 5,53 artarak 89 bin 742 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 28,59'u doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,74'ü barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,28'i linyit santrallerinden, kalanı ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YEKA GES-3 yarışmaları başladı
ENERJİGüneşte mini YEKA yarışmaları başladı
Rüzgârda maliyet yarıya düşecek
ENERJİRüzgârda maliyet yarıya düşecek
Brent petrolün varili 64,66 dolar
ENERJİBrent petrolde yüzde 1.16'lık düşüş
Avrupa'da rüzgar enerjisinde kurulu güç 318 gigavata ulaşacak
ENERJİAvrupa'da 'rüzgar' yatırımları hız kesmeyecek
EPDK'dan elektrik enerjisi ihracatı kararı
ENERJİEPDK'dan elektrik ihracatı kararı
Lisansı iptal edilen petrol piyasasında faaliyet gösteremeyecek
ENERJİLisansı iptal edilene bir daha izin yok
Güneş ve rüzgar küresel enerji talebinin 100 katını karşılayabilir
ENERJİTalebin 100 katını karşılayabilir
'En ucuz' gazın kontratı sona erdi
ENERJİ'En ucuz' gazda flaş gelişme!
EPDK: Kapasite mekanizmasında taslak düzenlemeyle tüketicilere ilave bedel yansıtılması söz konusu değil
ENERJİEPDK'dan elektrikte ilave bedel açıklaması
Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi gemisi ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak
ENERJİ'Ertuğrul Gazi' Türkiye'ye ulaştı