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Elektrikli sandalyeyle idam edilen ilk kadın Martha Place'in hikâyesi

Martha Place, 1898 yılında 17 yaşında olan üvey kızı Ida'yı asitle vahşice öldürdü ve ertesi yıl elektrikli sandalyeyle idam edildi. Talihsiz bir geçmişe sahip olan Martha, elektrikli sandalye yoluyla idam edilen ilk kadın oldu.

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  • Elektrikli sandalyeyle idam edilen ilk kadın Martha Place'in hikayesi

    18 Eylül 1849 yılında New Jersey'de dünyaya gözlerini açan Martha Garrettson normal bir hayat sürüyordu; evlendi ve bir oğlan çocuğu oldu. Ancak eşi, çocuklarına rağmen evi terk etti ve daha sonra hayatını kaybetti. Tek başına mücadele edemeyen Martha, oğlunu evlatlık vermek zorunda kaldı.
  • Elektrikli sandalyeyle idam edilen ilk kadın Martha Place'in hikayesi

    Martha, daha sonra William Place isimli, eşini kaybetmiş bir adamın yanına hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Adamın bir de 17 yaşında Ida isimli genç bir kızı vardı. William ve Martha'nın arasındaki ilişki zamanla aşka dönüştü ve ikisi kısa süre içerisinde evlendi. Ancak evlilik mutluluğu takip etmedi. Bunun yerine Martha, üvey kızını derinden kıskanmaya başladı.
  • Elektrikli sandalyeyle idam edilen ilk kadın Martha Place'in hikayesi

    New York Times, Martha Place'in Temmuz 1898'deki cinayet davası sırasında, "Kocasının kızını ondan daha çok sevdiğini hissetti ve kıskançlığı hızla küçük kıza karşı nefrete dönüştü" diye yazdı. "Çocuk büyüyüp genç ve güzel bir kadına dönüştüğünde ve ona giderek daha fazla zıt hale geldikçe, nefreti aktif bir şekil almaya başladı."

    Çok geçmeden Martha Place'in Ida'ya olan kızgınlığı şiddete dönüşecekti. 7 Şubat 1898 sabahı, William ve Martha arasında kavga çıktı ve evin genç kızı babasının tarafını tuttu.
  • Elektrikli sandalyeyle idam edilen ilk kadın Martha Place'in hikayesi

    The New York Times'a göre Martha Place polise, "Kızı her zaman yaptığı gibi onun tarafını tuttu ve onunla konuşmaya gittiğimde odasının kapısını suratıma çarptı" dedi. "Bu beni kızdırdı, bu yüzden kocamın masasından biraz asit aldım ve yüzüne fırlattım."

    Place'e göre, daha sonra Ida'nın odasından ayrıldı. Ancak daha sonra yapılan bir otopsi, Place'in saldırıya devam ettiğini öne sürdü. Ida acı içinde kıvranırken, doktorlar Place'in Ida'nın üzerine çarşaf yığarak onu boğduğundan şüphelendi. 
  • Elektrikli sandalyeyle idam edilen ilk kadın Martha Place'in hikayesi

    Martha için olay bitmemişti. Bir balta kaptı ve akşama kadar kocası William'ı bekledi ve akşam eve geldiğinde William'ı baltayla öldürdü. William kanlar içinde ve yardım için ağlayarak sokağa tökezlediğinde, Martha mutfağa kaçtı ve gazı açarak kendini öldürmeye çalıştı. Bunun yerine polis geldi ve onu tutukladı. Kısa bir süre sonra, Martha Place'in sansasyonel davası başladı.
  • Elektrikli sandalyeyle idam edilen ilk kadın Martha Place'in hikayesi

    Duruşmasının sonunda Martha Place, birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve ölüm cezasına çarptırıldı. Avukatı cezayı hafifletmeye çalışsa da başarılı olamadı. Martha'nın cezası da medyada büyük yankı uyandırdı çünkü elektrikli sandalye yöntemi henüz kullanılıyordu ve ilk kez bir kadın için bu hüküm verilmişti.
  • Elektrikli sandalyeyle idam edilen ilk kadın Martha Place'in hikayesi

    20 Mart 1899'da Martha, kendi diktiği siyah bir elbiseyi giyerek infaz odasına gitti. Orada Place'in cinsiyeti, cellatları için bazı engeller yarattı. Alnına elektrotlar yerleştirilebilmesi için gür, ağarmış saçlarının kesilmesi gerekiyordu ve uzun eteği, elektrotların ayak bileklerini açığa çıkarmadan yerleştirilebilmesi için kesilmişti. 

    Sandalyeye oturan Martha son sözlerini söyledi: Tanrı yardımcım olsun. Ardından celladı, vücuduna 1760 volt elektrik gönderdi. Saniyeler sonra Martha Place 49 yaşında öldü.

    San Francisco Call, Martha'nın infazıyla ilgili haberinde, "Bu eyalette ölüme mahkûm edilen son kadın, bağırarak ve dövüşerek darağacına gitti, ancak Bayan Place neredeyse hiç ses çıkarmadı."

    Kaynak: All That Interesting

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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