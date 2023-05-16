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Araştırmacılar Alzheimer hastalığını erkenden teşhis eden bir model üzerinde çalışıyor

Üniversite araştırmacıları Alzheimer hastalığını önceden teşhis edebilen bir model üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar iyi sonuçlar alınan çalışmanın gerçek olması halinde Alzheimer akıllı telefonlardan teşhis edilebilecek.

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  • Araştırmacılar Alzheimer hastalığını erkenden teşhis eden bir model üzerinde çalışıyor

    Alberta Üniversitesi'nde araştırmacılar, Alzheimer hastalığını makine öğrenimi (ML) ile erkenden teşhis eden bir model üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar, akıllı telefona sahip olan herkesin bu modelden yararlanmasını sağlama fikriyle çalışmalarını yürütüyor.
  • Araştırmacılar Alzheimer hastalığını erkenden teşhis eden bir model üzerinde çalışıyor

    Geliştirilen model şu ana kadar yüzde 70 ile 75 oranında Alzhemir hastasını ayırt edebildi. Modeli geliştirmek için Alzhemir rahatsızlığına sahip insanların konuşma şekilleri analiz edildi. Bu hastalar konuşma sırasında daha fazla duraksadı veya çeşitli aksamalar yaşadı. Birçoğu kısa kelimeler kullandı ve bu da anlaşılabilirliği azalttı. Araştırmacılar, bu özellikleri modelin tarayabileceği konuşma özelliklerine çevirmenin yollarını buldu.
  • Araştırmacılar Alzheimer hastalığını erkenden teşhis eden bir model üzerinde çalışıyor

    Alzheimer demansını erken evrelerde tespit etmek zor olabilir çünkü semptomlar genellikle oldukça ince başlar ve ileri yaşta tipik olan hafıza ile ilgili sorunlarla karıştırılabilir. Ancak araştırmacıların belirttiği gibi, potansiyel sorunlar ne kadar erken tespit edilirse, hastalar o kadar çabuk harekete geçebilir.
  • Araştırmacılar Alzheimer hastalığını erkenden teşhis eden bir model üzerinde çalışıyor

    Bilgisayar Bilimi Bölümü'nden, modelin oluşturulmasında yer alan profesör Eleni Stroulia, “Önceden, beyin değişikliklerini saptamak için laboratuvar çalışmasına ve tıbbi görüntülemeye ihtiyacınız vardı; Bu zaman alıyor, pahalı ve kimse bu kadar erken test edilmiyor" diyor.
  • Araştırmacılar Alzheimer hastalığını erkenden teşhis eden bir model üzerinde çalışıyor

    Bu model, bir doktor rolü oynaması için geliştirilmiyor ancak Bilgisayar Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olan Zehra Shah, daha erken tespite yardımcı olmanın yanı sıra, bölgelerindeki hizmetlere erişimde coğrafi veya dilsel engellerle karşılaşabilecek hastalar için telesağlık yoluyla olası endişeleri belirlemenin uygun bir yolunu oluşturacağını belirtiyor. 

    Kaynak: Neuro Science News

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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