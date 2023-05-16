Geliştirilen model şu ana kadar yüzde 70 ile 75 oranında Alzhemir hastasını ayırt edebildi. Modeli geliştirmek için Alzhemir rahatsızlığına sahip insanların konuşma şekilleri analiz edildi. Bu hastalar konuşma sırasında daha fazla duraksadı veya çeşitli aksamalar yaşadı. Birçoğu kısa kelimeler kullandı ve bu da anlaşılabilirliği azalttı. Araştırmacılar, bu özellikleri modelin tarayabileceği konuşma özelliklerine çevirmenin yollarını buldu.