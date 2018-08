Elgin City - Edinburgh C maçı ne zaman?

Elgin City ve Edinburgh C, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Elgin City 1 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Edinburgh C 3 puanda ve 1. sırada. Elgin City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Edinburgh C, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 392 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Elgin City kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.20, Edinburgh C sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Elgin City son hafta oynanan Montrose maçında 1-1 berabere kaldı.

Edinburgh C ise Peterhead karşılaşmasında 2-1 yenildi.

