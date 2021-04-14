"BEBEĞİMİN RADİKAL SANATA İLGİSİ VAR"

Geçtiğimiz aylarda koronavürüsü yenen Grimes, sevgilisi Elon Musk ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocuğu X Æ A-Xii Musk ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Grimes, oğlunun radikal sanata ilgisi olduğunu ifade etmişti. Bebeklerin kendilerine has zevkleri olduğunu belirten Kanadalı şarkıcı, "Kesinlikle bazı şeyleri seviyorlar. Diğerlerini sevmiyorlar. Tamamen kendi düşüncelerine sahipler. Onlarla bu düzeyde ilişki kurmanın problemli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuşmuştu.