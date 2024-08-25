Elon Musk'tan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltına alınmasına tepki

Telegram'ın kurucusu ve üst düzey yöneticisi Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına Elon Musk'tan tepki geldi.

Dün akşam saatlerinde Fransa'da gözaltına alınan Durov'un neden gözaltına alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı öne sürüldü.

Sosyal medya platformu X, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, X hesabından Durov'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Musk bir başka paylaşımında ise Pavel'in #FreePavel etiketiyle Pavel'in serbest bırakılması gerektiği mesajını verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Musk, "Avrupa'da 2030 yılında bir paylaşımı beğendiğiniz için idam ediliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Durov'un gözaltına alınmasını "özgürlük" açısından bir tehdit olarak nitelendiren Musk, Avrupa’daki sansür uygulamalarına dikkati çekti.

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Pavloski X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biraz geç kaldım ama bunun iyi bir sebebi var: Avrupa'dan güvenli bir şekilde ayrıldım.

Fransa, Rumble'ı tehdit etti ve şimdi de Telegram CEO'su Pavel Durov'u, iddiaya göre konuşmayı sansürlemediği gerekçesiyle tutuklayarak kırmızı çizgiyi aştı.

Rumble bu davranışa tahammül etmeyecek ve evrensel bir insan hakkı olan ifade özgürlüğü için mücadele etmek için tüm yasal yolları kullanacaktır. Şu anda Fransa mahkemelerinde mücadeleye ediyoruz ve Pavel Durov'un derhal serbest bırakılmasını umuyoruz."