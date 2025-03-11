Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim dönemindeki en büyük destekçisi olan Elon Musk şu ana kadar Trump yönetiminden en fazla maddi zarar gören kişilerden birisi oldu.

Trump'ın seçim zaferi elde ettiği 5 Kasım tarihinde Elon Musk 264 milyar dolarlık servetin sahibiydi. Trump'ın seçilmesinin ardından bundan en çok fayda sağlayacak iş insanlarının başında Elon Musk'ın gelmesi bekleniyordu.

Bu sebeple Musk'ın başında bulunduğu Tesla'nın hisselerinde büyük bir yükseliş yaşandı. Bu yükselişin etkisiyle Elon Musk'ın kişisel serveti 18 Aralık'ta 486 milyar dolara kadar çıktı.

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Musk'ın son 1 yıldaki servet değişimi:

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Ancak piyasalarda Trump'ın göreve geleceği tarih yaklaştıkça ticaret savaşlarına ilişkin endişeler artmaya başladı. ABD'deki üretiminde Kanadalı ve Meksikalı tedarikçilerden parça sağlayan bunun yanında Almanya ve Çin'de üretim tesisleri bulunan Tesla'nın bu 'savaşlardan' zarar göreceği görüşü giderek ağırlık kazanmaya başladı.

Elon Musk, Trump'ın 'Önce Amerika' politikasını desteklese de global bir oyuncu olan elektrikli araç üreticisi Tesla açısından bu politika pek çok riskler barındırıyor. Ek gümrük tarifeleri Tesla'nın maliyetlerini artırırken ABD'de başlayan resesyon ihtimali de satışlarda düşüş beklentisini körüklüyor.

Ancak bunun yanında Trump'ın 20 Ocak'ta resmen göreve başlamasının ardından Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçen Elon Musk'ın siyasi bir kimliğe bürünmesinin Tesla'nın marka değerini zedelediğine dair yorumlar da yapılıyor.

"KORONAVİRÜS DÖNEMİNDEKİ GİBİ BİR ARZ ŞOKU YAŞANABİLİR"

Geçtiğimiz hafta Bank of America Tesla hisseşeri için belirlediği hedef fiyatını 490 dolardan 380 dolara düşürdü. Banka tarafından Tesla ilgili yayımlanan analizde “Meksika ve Kanada'ya uygulanacak potansiyel ek tarifelerin Kuzey Amerika'daki üretim için büyük bir risk oluşturduğunu düşünüyoruz. COVID zamanındakine benzer bir arz şoku yaşanabilir" ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA'DAKİ İMAJI ZEDELENDİ

Bank of America bunun yanında Avrupa'daki satışları yüzde 50'ye yakın düşen Tesla'nın marka algısındaki bozulmaya da işaret etti. Elon Musk sadece ABD değil Avrupa politikasında da son aylarda söz sahibi olmaya çalışıyor. Musk 2 ayı aşkın bir süredir Almanya'da açık bir şekilde aşırı sağcı AfD partisini desteklediğini belirtiyor. AfD şubat sonundaki seçimlerde oy oranını 2021 yılındaki federal seçimlere göre 2 kat artırdı ve yüzde 20'ye çıkardı. Böylece Almanya'nın ikinci partisi konumuna yükseldi. AfD'nin popülaritesi artsa da bu parti ve politikalarına şiddetli bir şekilde karşı çıkanların sayısı da çok fazla. Dolayısıyla Almanya'da Elon Musk'ı antipatik bulanların sayısında da son aylarda önemli bir yükseliş yaşandı.